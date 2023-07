Ferrari, Vasseur spiega flop Silverstone: “Venerdì ci siamo spaventati”

SILVERSTONE - Frederic Vasseur appare stranamente sereno dopo il Gran Premio di Gran Bretagna, che ha visto andare in scena un vero fallimento da parte delle Ferrari. Secondo il team principal, infatti, il problema è chiaro, e ha condizionato tutto il weekend: "Venerdì non abbiamo potuto svolgere la simulazione gara con Leclerc, e abbiamo provato solo la soft nel long run. Ci siamo spaventati per il degrado, e abbiamo deciso di puntare solo su medie e hard, ma rimanendo comunque conservativi"., ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. Più che di un errore, quindi, secondo Vasseur si è trattato della volontà di non rischiare troppo, finendo così per aprire la strada ai rivali.