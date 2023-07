Ferrari, Leclerc: “Non avevamo passo, poi impossibile sorpassare”

SILVERSTONE - Charles Leclerc è visibilmente deluso dopo il nono posto nel Gran Premio di Gran Bretagna, in cui ha faticato molto nel trovare il giusto feeling con la vettura, ritrovandosi costretto anche a fare un pit stop in più rispetto ai principali rivali. Ai microfoni di Sky Sport, il monegasco della Ferrari ha così spiegato il flop di Silverstone: "Con il primo stint non soffrivo il degrado, ma non avevo nemmeno il passo. La prima sosta è stata troppo anticipata, ma se è stato scelto così per fare il contrario di quello che poteva fare Russell, lo capisco. Poi siamo stati sfortunati con la safety car, e quando la gara è ripresa avevo il passo ma era impossibile sorpassare, perché anche Albon aveva il Drs. Con un trenino così, era impossibile passare. Il problema più grande comunque è stato il ritmo, e poi ci mancava trazione nelle curve veloci".