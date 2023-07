Ferrari, flop Sainz in qualifica: fuori nel Q2 in Ungheria, partirà 11°

MOGYOROD - Carlos Sainz viene eliminato nel Q2 del Gran Premio d'Ungheria, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Per lo spagnolo della Ferrari, fuori di una sola posizione, decisivo l'ultimo tempo firmato da Charles Leclerc, che ha così fatto retrocedere il compagno di squadra fuori dalla top ten e in undicesima posizione, dove scatterà nella gara di domenic all'Hungaroring. Un'altra eliminazione inaspettata è quella della Mercedes George Russell, fuori già nel Q1 all'Hungaroring.