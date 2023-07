Ferrari, Leclerc sesto in qualifica in Ungheria: "Facciamo fatica"

MOGYOROD - Un sabato non entusiasmante per Charles Leclerc, sesto in qualifica al Gran Premio d'Ungheria, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Ai microfoni di Sky Sport, il monegasco ha commentato la seconda giornata all'Hungaroring:"Durante il tentativo, a un certo punto ho perso le gomme posteriori e avrò perso 5 centesimi, che sarebbero stati buoni per guadagnare un po' di posizioni - le sue parole -. Però il giro era buono. Facciamo fatica in generale, abbiamo una McLaren davanti a sorpresa ancora oggi. Hanno fatto un passo in avanti in generale".