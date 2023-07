Ferrari, incubo Leclerc: prima il pit stop lungo, poi 5 secondi di penalità

MOGYOROD - Una domenica da dimenticare per Charles Leclerc al Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Il pilota della Ferrari è stato infatti penalizzato di cinque secondi dopo che in pit lane sono scattati i sensori per superamento dei limiti di velocità. La gara non era iniziata certo bene, che nella prima sosta per montare le gomme hard era rimasto fermo per dieci secondi a causa di un problema alla pistola durante la sostituzione di uno pneumatico. Il monegasco ha chiuso poi in settima posizione.