Leclerc, problemi radio in Ungheria con la Ferrari: "Si sente una parola..."

MOGYOROD - Per la Ferrari un weekend al di sotto delle aspettative al Gran Premio d'Ungheria, dodicesimo appuntamento stagionale della Formula 1. Charles Leclerc, settimo al traguardo dopo la penalizzazione di 5 secondi, ha sottolineato subito come l'esito della gara dell'Hungaroring sia stato diverso rispetto a quanto previsto dalle simulazioni: "Aspettative diverse con le simulazioni? Valgono per la nostra macchina, non per le altre, e gli altri si sono trovati ancora meglio qua - ha affermato a Sky Sport -. Dobbiamo lavorare sulla sensibilità di questa macchina con il vento. Dobbiamo lavorare al massimo, continuiamo e sono sicuro che pagherà. Demoralizzato? No, zero. Darò tutto fino all'ultima gara. Purtroppo avevo tantissimi problemi di radio, si sente una parola su quattro. La motivazione c'è al 100%. Sono fiducioso e spero che i risultati arrivino con il lavoro".