Ferrari, Vasseur e l'Ungheria: "Troppi errori, risultato frustrante"

MOGYOROD - Frederic Vasseur ha parlato dopo il Gran Premio d'Ungheria , valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 . Il weekend dell'Hungaroring si è concluso con il settimo posto di Charles Leclerc e l'ottavo di Carlos Sainz, risultato che secondo il team principal ha una motivazione principale:" Abbiamo commesso troppi errori, dovremmo cercare di minimizzarli già in Belgio - ha affermato a Sky Sport -. Un risultato frustrante, ma se guardiamo la gara e vediamo quanti secondi abbiamo perso tra traffico e pit stop certamente ci accorgiamo che sono stati commessi degli errori. Il passo gara non è stato fantastico, ma non eravamo tanto distanti da Hamilton anche se il risultato dice altro".

Le parole di Vasseur

"Forse stiamo faticando a mettere insieme tutti gli aspetti, questo anche per i troppi errori commessi - ha aggiunto Vasseur -. Non possiamo permetterci questo se vogliamo ottenere dei risultati migliori. Leclerc? Non ci si può lamentare se è nervoso o se spinge troppo. Sa che abbiamo fatto degli errori ed è completamente concentrato sugli sviluppi che il team sta cercando di portare avanti anche grazie alle sue critiche e a quelle di Sainz. Nella prossima gara in Belgio cercheremo di minimizzare gli errori, anche perché la classifica cambia continuamente da weekend a weekend. Non sono preoccupato della crescita degli altri team, guardo soltanto a noi stessi e a tutti gli aspetti che dobbiamo migliorare".