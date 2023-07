Vasseur esclusivo: “Nessun privilegio a Leclerc rispetto a Sainz”

FIORANO - Dispiaciuto lo è davvero: arriva con lieve ritardo all’appuntamento, mentre al suo polso l’orologio viaggia con cinque minuti di anticipo. Ecco l’anima tedesca del francese Fred Vasseur: la precisione vissuta come una disciplina . Immaginiamo dunque quanto poco gli piaccia deludere la vasta tifoseria ferrarista, dopo aver promesso orizzonti di gloria a inizio stagione, o di recente progressi tecnici non pervenuti. Si pranza a Fiorano nella tana gastronomica della Ferrari e la prima cosa che viene naturale è aggrapparsi ai pregi che Vasseur ha: è imprenditore, costruttore addirittura, caposquadra con indubbi successi nelle formule minori, gestore di piloti. Il motorsport è materia sua. Il tempo dirà se ha davvero le capacità per portare il Cavallino al Mondiale : altri hanno già acquisito questa certezza, noi prudentemente osserviamo. Procede dritto al punto e le poche espressioni facciali s’inquadrano in una postura torva, spezzata a intervalli da una tonante risata. Francese, nutre un grande rispetto per gli italiani, ciò che non è scontato. Detto ciò, rimane il piedi il vero problema: la Ferrari non progredisce . L’Ungheria gli ha fatto franare del terreno sotto ai piedi e lui ha racchiuso il suo stato d’animo in una parola: «Frustrati».

L'intervista esclusiva a Vasseur

Fred Vasseur dopo sei mesi alla guida della Ferrari...

«...sono ancora vivo!»

Ma in una condizione ben peggiore rispetto alle aspettative di inizio anno.

«Andavano oltre la realtà e al lancio in febbraio non potevamo immaginarlo. Ci è apparso chiaro con i test invernali. Un fatto spiacevole, ma la reazione della squadra è stata positiva: ognuno si fa in quattro per sviluppare».

Fate tremendamente fatica, ma quali sono gli obiettivi a questo punto? Per l’anno, e poi questo impegno di vincere il Mondiale: quanto dovranno aspettare ancora i tifosi?

«Non possiamo parlare di obiettivi e di scadenze, se non dicendo: dobbiamo sviluppare tutte quelle piccole cose che contribuiscono alla prestazione della macchina. I tifosi, i giornalisti, gli sponsor vorrebbero sapere quando si tornerà a vincere: dare una risposta precisa sarebbe sciocco. Perderei tempo se mi lambiccassi pensando a dov’è la Red Bull e dove siamo noi. Concentriamoci su noi stessi, e basta».

Spesso ci si riferisce alla Ferrari vincitutto dell’era Schumacher: la comandava Jean Todt col pugno di ferro. Lei crede nel pugno di ferro?

«Non è il mio sistema, e quelli erano altri tempi. Io in squadra devo convincere ognuno che possa fare la differenza. Al pugno di ferro preferisco la psicologia».

Dai tempi di Domenicali si dice che la Ferrari ha tutto per vincere. Non sembra questo il caso, dunque cosa manca?

«Ciò che è mancato a Todt tra il 1993 e il 2000, eppure gli ingredienti erano completi: c’era Jean, c’era Schumacher, c’erano gli ingegneri giusti, c’era la Bridgestone, c’era la Marlboro. C’era la Ferrari! Ma non tutto funzionava e hanno dovuto sincronizzarsi per riuscirci. La vera impresa di Todt è stata sopravvivere ai primi sette anni di sconfitte, più che vincere per i successivi sette».

Perché ha dato la notizia dei due tecnici top in arrivo ma non ne fa i nomi?

«Perché sono ancora in attività in altre squadre e non sappiamo quando potremo averli con noi. I tempi che abbiamo a disposizione in Formula 1 non sono quelli di un allenatore di calcio: se prendo un ingegnere lo potrò utilizzare magari due anni più tardi e il suo lavoro farà effetto al terzo anno. Quest’anno assumeremo un’ottantina di tecnici, la metà nuovi e l’altra metà per sostituire chi va via, o in pensione o viene spostato in altri settori. I nomi li comunicheremo quando iscriveranno i figli a scuola... Bisogna agire con discrezione per cercare di ridurre al massimo il loro periodo di gardening».

È arrivato il momento della separazione da Laurent Mekies: come lo vive?

«Bene. Abbiamo fatto le stesse scuole in Francia, ci conosciamo da venticinque anni, mi ha aiutato molto quando sono arrivato in Ferrari, il nostro rapporto è sempre stato ottimo e voglio che continui così quando saremo concorrenti. È dura separarmi da Laurent (che non sarà più al muretto a Spa, ndr) ma lui è giustamente ambizioso: sarà uno dei dieci team principal della Formula 1, non potevo negargli questa possibilità».

Lo aveva definito un pilastro: sostituirlo non sarà facile.

«Distribuiremo le sue competenze al nostro interno fra tre-quattro persone: Diego Ioverno, da poco tornato al muretto e quindi visibile, si occuperà di regolamenti e rapporti con la FIA. Ma bisognerà dedidere quante persone dedicare all’aerodinamica, che linea prendere per i nuovi regolamenti 2026, quante risorse spostare dal 2024 al 2026, tutte questioni delicate e strategiche».

Lei dice di voler tenere Leclerc e Sainz anche oltre il 2024, ma la squadra sembra favorire Charles e per Carlos, che legittimamente aspira a diventare campione del mondo, sembra esserci sempre meno spazio. Lei stesso ha detto che il titolo piloti si insegue puntando su uno soltanto.

«No no, non mettetemi in bocca parole di Helmut Marko! Io non l’ho mai detto, né l’ho mai fatto. Dico solo che se vuoi puntare al Mondiale piloti, a un certo punto della stagione devi fare una scelta e privilegiare chi è più avanti in classifica. Comunque non siamo oggi in queste condizioni».

Lo farebbe anche se davanti ci fosse Carlos?

«La sua domanda presume che Charles sia numero uno, ma non è così. Ho cominciato questo lavoro venticinque anni fa pensando che a due piloti si dovesse dare lo stesso supporto, e non ho intenzione di cambiare. Tutti i team si muovono in questo modo, con l’eccezione della Red Bull con Verstappen e Perez».

Li terrebbe entrambi nel 2025, oltre le attuali scadenze contrattuali?

«Perché no? Ma cominceremo a parlare verso fine stagione ed entrambi lo sanno bene: gliel’ho detto appena sono arrivato. Oggi l’unica priorità è sviluppare la macchina».

Vive la SF-23 come una scomoda eredità?

«È un’eredità degli ultimi dieci anni. I tempi in Formula 1 sono lunghi, ecco perché non posso immaginare di cambiare mentalità in squadra in soli sei mesi. Un team di Formula 1 è come una grande nave: i cambiamenti di rotta avvengono lentamente».

Cosa direbbe ai tifosi per spiegare in sintesi l’attuale situazione?

«Siamo in un mondo competitivo in cui ognuno lavora per dare il meglio, come Mercedes che ha vinto sette campionati di fila, o Red Bull sei volte campione in dodici anni. E il nome Ferrari non basta per vincere: il successo scaturisce dal lavoro, non dalla storia. Credo che noi si stia andando nella giusta direzione e abbiamo grandi risorse come altre due o tre squadre, mentre una volta questo privilegio spettava solo a uno o due team. Ora scusatemi ma devo andare: ho una riunione con il mio capo».

Dunque chi è il capo della squadra Ferrari: lei o l’a.d. Benedetto Vigna?

«La Scuderia Ferrari è parte dell’azienda Ferrari S.p.A., dunque il boss è Vigna».