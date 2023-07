La Ferrari scarica Mekies: il divorzio ora è ufficiale. C'è il nome del sostituto

ROMA - Laurent Mekies dice ufficialmente addio alla Ferrari: il francese, infatti, non sarà al muretto del Cavallino nel Gran Premio del Belgio, dopo che da mesi è noto il suo passaggio all'AlphaTauri. "Il tempo di Laurent Mekies in Ferrari è terminato questa settimana - scrive il team di Maranello in una nota -. Il Racing Director, che lascia la squadra dopo quattro anni e mezzo nei quali sono arrivate sette vittorie, non sarà in Belgio. Il team lo ringrazia per il suo grande contributo in questi anni".