Il gesto di Horner contro la Ferrari ai box della Red Bull in Belgio

SPA-FRANCORCHAMPS - Christian Horner si è reso protagonista di un gesto poco carino nel venerdì del weekend del Gran Premio del Belgio , 13° appuntamento del mondiale di Formula 1 . Il team principal della Red Bull, infatti, ha reagito male quando ha visto una tifosa della Ferrari aggirarsi nel proprio paddock con un cappellino con ben in vista il logo del Cavallino Rampante. Situazione chiaramente grottesca vissuta nell'ilarità generale, con Horner che, però, non ci ha pensato due volte a prendere un nastro nero e coprire il logo della Ferrari .

F1 Belgio, Red Bull e la penalità Verstappen

Di certo, non si è trattato di un venerdì tranquillo per Horner e la Red Bull, che hanno dovuto fare i conti con la penalità di cinque posizioni inflitta a Max Verstappen per la sostituzione di alcune componenti. Situazione che ha tolto la pole position all'olandese, regalandola a Charles Leclerc. Il campione del mondo in carica, comunque, si è rifatto firmando il miglior tempo nella Sprint Shootout del sabato.