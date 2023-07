Ferrari, Leclerc dopo la Sprint di Spa: "Avuto problema che non abbiamo ancora capito"

SPA-FRANCORCHAMPS - " Abbiamo avuto un problema durante il pit e non so ancora il motivo ". A dirlo è Charles Leclerc , che ai microfoni di Sky Sport analizza la Sprint del Gran Premio del Belgio , che lo ha visto chiudere al quinto posto. Il monegasco della Ferrari ha aggiunto: "Ho dovuto fare un giro sulla gomma da bagnato estremo e non è stato ottimale, ma in quel momento non c’era di meglio da fare, perché Sainz era davanti e aveva la priorità ai box. È stata una Sprint dove non abbiamo massimizzato il risultato, e dobbiamo lavorarci perché quando non abbiamo il passo per fare grandi cose, dobbiamo almeno provare a ottimizzare tutto".

Sainz avverte: "Così pericoloso"

Non è molto soddisfatto nemmeno Carlos Sainz, quarto al traguardo: "Era chiaro che la gara si sarebbe decisa interamente al pit stop, e a me non è andata bene: abbiamo perse tre o quattro posizioni che mi sono costate il podio. Ma è andata così, non sempre le cose vanno come uno vorrebbe, ma dobbiamo continuare a provarci". In particolare, però, lo spagnolo si è lamentato della situazione che si è venuta a creare: dopo qualche giro con gomme da bagnato estremo dietro la safety car, al momento della partenza vera e proprio c'era la necessità di montare le intermedie, provocando non poca confusione ai box: "Bisogna vedere come trovare una soluzione per non avere venti macchine in pit lane con trenta meccanici per squadra in zona. È una situazione pericolosa, e un giorno succederà qualcosa", ha sentenziato Sainz.