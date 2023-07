F1, Leclerc soddisfatto dopo GP Belgio: “Ferrari competitiva in ogni condizione”

SPA-FRANCORCHAMPS - "È stato un weekend positivo in termini di passo. Guardando alle Red Bull, c’è ancora tanto da fare sul passo gara e degrado delle gomme, ma in questo weekend siamo andati forte in qualsiasi condizione". È soddisfatto Charles Leclerc dopo il terzo posto conquistato nel Gran Premio del Belgio, tredicesimo round di F1. Il pilota della Ferrari, comunque, non ha nascosto un po' di preoccupazione insorta nel finale di gara nei confronti di Lewis Hamilton: "Abbiamo avuto un problema abbastanza grosso, perché mi è stato detto di risparmiare carburante. Ma in generale avevo il passo per tenerlo dietro. Quando ho saputo che era rientrato per fare il giro veloce, di certo mi ha reso la vita più facile".