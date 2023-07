Ferrari, Vasseur dopo Spa: "Buon passo, ma dobbiamo evitare reazioni eccessive"

SPA-FRANCORCHAMPS - Frederic Vasseur non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti nel Gran Premio del Belgio, culminato con il podio di Charles Leclerc, ma allo stesso tempo richiama tutti all'ordine, per evitare esaltazioni eccessive. Infatti, ai microfoni di Sky Sport il team principal francese ha dichiarato: "Nel complesso è stato un buon weekend, abbiamo dimostrato un passo forte sia sull’asciutto che sul bagnato e in qualsiasi condizione, sul giro secco e sulla distanza", prima di sottolineare: "Abbiamo visto che i margini sono molto stretti, la McLaren sembrava aver preso il volo e qui non è andata bene. Come team, è importante evitare reazioni eccessive: non siamo campioni oggi, non eravamo dei falliti prima".