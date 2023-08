Ferrari, Minardi bacchetta Sainz: “Aveva spazio per evitare l’incidente”

ROMA - "Con una macchina che aveva dato segnali positivi sull’asciutto, credo che non avrebbe dovuto prendersi certi rischi alla prima curva ". Così Gian Carlo Minardi , storico fondatore dell'omonima scuderia, commenta l'operato di Carlos Sainz nel Gran Premio del Belgio, in relazione al contatto con Oscar Piastri alla prima curva che ha portato al ritiro di entrambi i piloti. Intervenuto ai microfoni di Motorsport.com, Minardi ha aggiunto: "Rivedendo l’incidente, lui aveva ancora spazio a sinistra; bastava che stesse 30 centimetri più a sinistra e probabilmente non sarebbe successo nulla . Chiaro che anche Piastri ha provato a infilarsi, perché veniva da una bella Sprint. È stato un incidente di gara, ma potevano evitarlo".

"Ferrari e Leclerc perfetti"

Di tutt'altro tenore l'analisi della prestazione di Charles Leclerc, che dopo un sabato complicato è riuscito a chiudere al terzo posto la gara della domenica, sventando anche l'assalto di Lewis Hamilton. "Ha lottato con il coltello tra i denti, sia sabato, in condizioni difficili sotto l’acqua con una macchina in evidente difficoltà, per poi rivelarsi eccezionale in gara tenendo dietro Hamilton - ha infatti commentato Minardi -. Sono state perfette sia la strategia Ferrari che la condotta di Leclerc".