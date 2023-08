F1, Sainz: "Orgoglioso di correre per la Ferrari e vestire rosso ogni weekend"

ROMA - La stagione 2023 non sta procedendo sicuramente al meglio per Carlos Sainz in Formula 1. Il pilota spagnolo sta andando incontro a una Ferrari i cui risultati sono al di sotto di quanto sperato, mentre la Red Bull domina il Mondiale da inizio stagione. Questo, però, non toglie all'iberico le emozioni di correre per la Rossa, come affermato ai microfoni del sito ufficiale del Circus: "Sono veramente orgoglioso di essere in un team come la Ferrari e di vestire il rosso ogni weekend. Non lo do per scontato, so cosa vuol dire e so quanto sia duro arrivare qui".