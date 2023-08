F1, Hamilton: "Forse la Ferrari sarà la prossima a dominare"

ROMA - Non solo Red Bull. Secondo Lewis Hamilton, nei prossimi anni lo scettro del comando in Formula 1 potrebbe passare a un altro team, ma non è detto che ci sia maggiore equilibrio. Il pilota britannico, dominatore per anni nel Circus, ha affrontato queste questioni ai microfoni di "Channel 4": "Questi sono discorsi che sono sempre venuti fuori, anche quando era la Mercedes a dominare. Ricordo quando battagliavamo contro la Ferrari e ricordo anni in cui avevamo del margine sui rivali. Certo, volevo vincere o comunque stare davanti per lottare, ma avere mezzo secondo sulla macchina dietro non è appagante, quello che vuoi davvero è una battaglia, perché alla fine le gare sono questo".