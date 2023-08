Leclerc: "Punto a correre la 24 Ore di Le Mans con mio fratello"

ROMA - Dopo aver partecipato da spettatore all'ultima edizione della 24 Ore di Le Mans, vinta dalla Ferrari dopo 50 anni di digiuno, Charles Leclerc ha espresso la volontà in futuro di partecipare alla corsa, magari in compagnia di suo fratello Arthur, che attualmente corre in F2 e fa parte della Ferrari Driver Academy. "Molte volte ho pensato a correrla. È un'esperienza che un giorno vorrei fare, e sicuramente con mio fratello. Ma non so se succederà", ha spiegato in un'intervista esclusiva ad Autosport.