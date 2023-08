F1, marcia indietro Ecclestone: "Crashgate insabbiato? Non l'ho mai detto"

ROMA - " Non ricordo niente di tutto ciò , a dire il vero. Non ricordo di aver rilasciato l’intervista , questo è sicuro". Queste le parole di Bernie Ecclestone all'agenzia Reuters riguardo a un'intervista rilasciata a "F1-Insider" a marzo, in cui spiegava come il caso Crashgate, responsabile di aver modificato il risultato del Mondiale 2008 di Formula 1, fu chiuso e insabbiato dopo aver scoperto la realtà dei fatti, condannando quindi la Ferrari di Felipe Massa al secondo posto. Proprio nei giorni scorsi, i rappresentanti del brasiliano avevano annunciato di voler passare alle vie legali .

Interviene la Fia

Anche la Fia è intervenuta sul caso, rilasciando le seguenti dichiarazioni alla Reuters: "La questione è in fase di revisione e non forniremo ulteriori commenti in questa fase". Nell'intervista di marzo, Ecclestone affermava che "all'epoca avevamo informazioni sufficienti per indagare sulla questione, ma abbiamo deciso di non far nulla per proteggere la Formula 1 da uno scandalo".