Ferrari, Sainz: "Dobbiamo accettare che non siamo competitivi per la vittoria"

ROMA - Nel 2023 sarà difficile vedere la Ferrari in lotta per la vittoria. Lo ha confermato anche Carlos Sainz, che nel Mondiale di Formula 1 in corso non è riuscito nemmeno a raggiungere il podio, e ha come miglior risultato stagionale il quarto posto nel primo GP in Bahrain. "L’inizio è stato frustrante - le sue parole a "Motorsport" -, quando ci siamo resi conto che la Red Bull era un grande passo avanti a noi e che sarebbe stato difficile lottare con loro. Penso che tutti ci aspettavamo che la macchina fosse più competitiva, che noi stessi fossimo più competitivi e il campo è diventato molto, molto ristretto".