F1, la Ferrari pensa già al 2024. Sainz: "Vogliamo capire di più la macchina"

ROMA - "Lo spirito è quello di cercare di capire il più possibile sulla macchina di quest’anno e vedere cosa ci manca rispetto a un riferimento che è la Red Bull, cercando di migliorare la macchina per il 2024 passando anche molto tempo al simulatore. Vogliamo dare una svolta alla stagione facendo di tutto per metterci in una posizione migliore per l’anno prossimo". Parola di Carlos Sainz, che nella conferenza stampa che apre il Gran Premio d'Olanda di F1 ha spiegato i piani della Ferrari, chiamata a cercare continuità in questa seconda parte di stagione. "Non è un segreto che quest’anno è mancata la costanza, è stato difficile prevedere dove potessimo andare veloci e dove no - ha aggiunto, infatti, Sainz -. Questa imprevedibilità è il punto dove ci stiamo concentrando. Il problema di base della vettura lo abbiamo capito e fin da inizio stagione stiamo cercando di migliorarlo, ma ci sono altri fattori che stiamo cercando di capire e che non ci permettono di essere costanti da una settimana all’altra".