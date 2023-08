Leclerc e la frase che predice il futuro della Ferrari

ROMA - La caccia alla Red Bull riparte dal Gran Premio d'Olanda , che segna la ripartenza del mondiale di F1 dopo la pausa estiva; una caccia che però, secondo Charles Leclerc , non si concretizzerà prima del 2026. "Stiamo lavorando per ridurre il distacco con la Red Bull, ma hanno un ampio margine e sarà difficile raggiungerli prima del cambio di regolamento", ha infatti sottolineato nella conferenza stampa che apre il weekend di Zandvoort. La Ferrari , comunque, ha in programma alcuni aggiornamenti che serviranno a migliorare le prestazioni per il finale di stagione: "Abbiamo alcune migliorie in programma per le prossime gare che dovrebbero aiutarci a fare un passo avanti, ma anche con questa macchina potremmo avere delle sorprese inaspettate. Infatti, le macchine sono talmente sensibili che un piccolo cambiamento può avere una grande influenza, e speriamo che sia il caso nel prossimo futuro", ha aggiunto Leclerc, in linea con quanto affermato da Carlos Sainz .

Leclerc commenta il dominio Red Bull

Tornando a parlare del dominio della Red Bull, che con Max Verstappen appare assolutamente incontrastabile, Leclerc ha sottolineato un aspetto curioso. Il monegasco classe '97 ha infatti concluso: "Siamo più vicini in qualifica rispetto a quanto si vedeva in passato. Di solito vediamo una scuderia dominare sia in qualifica che in gara, ma in questo caso, per qualche motivo, il gap è molto più ampio in gara che in qualifica".