Leclerc scherza sul maxi-rinnovo con Ferrari: “Magari, sembra un buon accordo”

ZANDVOORT - In orbita Ferrari, nelle scorse settimane si è molto discusso del possibile rinnovo di Charles Leclerc, il cui contratto scadrà al termine del 2024. Diverse le indiscrezioni che si sono rincorse durante la pausa estiva del campionato di F1, con l'ipotesi di un nuovo accordo tra Leclerc e il Cavallino per un totale di 200 milioni di euro. Cifre da record riguardo alle quali il monegasco, in apertura del weekend del Gran Premio d'Olanda, ha così risposto: "Magari avessi firmato quel contratto, mi sembrava un ottimo accordo! Però no, non ci sono nuovi accordi e in estate non abbiamo avuto discussioni in merito".