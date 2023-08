F1 GP Olanda: Verstappen comanda le FP1, solo 16° Leclerc

ZANDVOORT - Max Verstappen è il più veloce nella FP1 del Gran Premio d'Olanda, 14° round del mondiale di F1: il pilota della Red Bull, sul circuito di casa chiude la sessione con il tempo di 1:11.852. Dietro di lui, ecco i "vecchi leoni" Fernando Alonso con Aston Martin e Lewis Hamilton con Mercedes, lontani circa tre decimi dall'olandese. Decisamente più staccate le Ferrari, che non hanno provato l'attacco al tempo: Charles Leclerc e Robert Shwartzman, che ha sostituito Carlos Sainz, hanno infatti chiuso rispettivamente 16° e 19°. Appuntamento alle 16 con le FP2, in cui i team andranno alla ricerca di risposte importanti in termini di passo gara.