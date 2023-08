Ferrari, pasticcio ai box e ritiro in Olanda: Leclerc è senza gomma

ZANDVOORT - Comincia malissimo la gara di Zandvoort per la Ferrari e soprattutto per Charles Leclerc , che perde una grande occasione per guadagnare posizioni, ritrovandosi invece a crollare in classifica. Dopo lo spegnimento dei semafori del Gran Premio d'Olanda , infatti, comincia a piovere in maniera importante, tanto da richiedere il montaggio delle gomme intermedie. Leclerc è tra i primi a rientrare, ma i meccanici si fanno trovare impreparati: infatti, la gomma anteriore sinistra arriva in ritardo, costringendo il monegasco a una sosta da tredici secondi.

Ferrari, doppio errore con Leclerc. Poi il ritiro

Una sosta prolungata che non solo priva Leclerc del vantaggio strategico di rientrare in pista con le gomme adatte per recuperare terreno su chi ha continuato a girare con gli pneumatici da asciutto, ma lo costinge a cedere la posizione a vantaggio di piloti come Zhou e Gasly. Inoltre, i meccanici non ne hanno approfittato per sostituire l'ala anteriore di Leclerc, danneggiata in un contatto al via. Il cambio avverrà nel momento del secondo pit stop, con Leclerc che finisce ampiamente fuori dai punti.

Situazione che diventa sempre più drammatica, sportivamente parlando, con il passare dei giri: Leclerc, infatti, deve anche fare i conti con il danneggiamento del fondo, ritrovandosi a perdere posizioni su posizioni, fino ad essere sorpassato anche da Liam Lawson. Inevitabile, quindi, il ritiro della monoposto al 43° giro.