F1, Leclerc e caos box a Zandvoort: "Mia chiamata giusta"

ZANDVOORT - " La chiamata al primo giro è stata giusta, è stata una mia chiamata. Poi abbiamo perso tempo perché non eravamo pronti, ma comunque abbiamo più guadagnato che perso". Così Charles Leclerc , ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il caos accaduto ai box Ferrari nei primi scampoli della gara del Gran Premio d'Olanda , in cui il monegasco è rientrato già alla fine del primo giro per montare le gomme intermedie, trovando però impreparati i meccanici: mancava, infatti, la gomme anteriore sinistra, costringendo Leclerc a perdere diverse posizioni.

Leclerc sul contatto con Piastri

Poi, il ritiro al giro 43, a causa di un fondo danneggiato che ha reso inutile restare in pista, considerando che Leclerc è stato sorpassato addirittura dall'AlphaTauri di Liam Lawson. Il guaio è legato a un contatto con Piastri, sul quale Charles ha commentato: "Abbiamo avuto un piccolo contatto con Oscar, ed è stato quello che ha avuto un’influenza grandissima: abbiamo perso 60 punti di carico aerodinamico, e non c’era più niente da fare. Ferrari fragile? Non direi questo, non so cosa sia successo esattamente. Non ho visto dove abbiamo picchiato, ma è stata una parte molto importante della macchina", ha concluso Charles.