F1, Vasseur sul caos in Olanda: “Errore ai box con Leclerc? Decisione tardiva”

ZANDVOORT - "È stata una decisione un po’ tardiva, ma anche così è andata bene: abbiamo perso dieci secondi, ma abbiamo comunque guadagnato rispetto al rimanere in pista con le gomme da asciutto. È stata una decisione giusta". Così Frederic Vasseur ha commentato uno dei momenti di caos e di imbarazzo per la Ferrari nel Gran Premio d'Olanda, ovvero quando, nel pitstop di Charles Leclerc dopo il primo giro, la gomma anteriore sinistra è arrivata con colpevole ritardo. Successivamente, nella seconda metà di gara è arrivato anche il ritiro per Leclerc a causa del fondo danneggiato: "Aspettavamo una bandiera rossa per sistemare tutto, ma non è arrivata e alla fine era meglio fermarsi", la spiegazione di Vasseur ai microfoni di Sky Sport, con il danno che è stato procurato da un contatto con Piastri.