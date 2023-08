F1, Sainz e la difesa su Hamilton: "Buon risultato, non avevo più gomme"

ZANDVOORT - Il quinto posto non è certo il piazzamento a cui aspira la Ferrari, ma dopo aver tribolato tutto il weekend del GP d'Olanda, Carlos Sainz se lo tiene comunque stretto: "Non avevamo più gomme per l’ultimo stint, abbiamo dovuto utilizzare delle intermedie che erano molto usurate perché le avevamo utilizzate in qualifica, quindi sapevamo che sarebbe stata dura. Aver tenuto dietro Hamilton in queste condizioni è stato un buon risultato", ha dichiarato lo spagnolo ai microfoni di Sky Sport. "Di sicuro abbiamo massimizzato il risultato - ha aggiunto Sainz -. Abbiamo fatto tutta la gara contro piloti che per tutto il weekend sono stati più veloci. Con le condizioni miste di inizio gara abbiamo fatto la differenza e abbiamo preso una buona posizione. La lotta per il podio, in termini di passo, era lontanissima".