Ferrari, Leclerc e Sainz pronti per Monza: “Gara impegnativa e stimolante”

ROMA - Il mondiale di Formula 1 fa tappa a Monza , per il Gran Premio d'Italia in cui la Ferrari dovrà provare a ottenere un risultato importante, specie dopo il pessimo weekend di Zandvoort. Un appuntamento, quello italiano, che Charles Leclerc ha definito "molto speciale e diverso rispetto agli altri. Per noi piloti e per il team rappresenta una settimana impegnativa e stimolante". Il monegasco, in conferenza stampa, ha aggiunto: “In Olanda non è andata bene a causa dell’incidente del primo giro che ci ha penalizzati. Ma durante le prove libere avevamo trovato buone soluzioni, anche se l’imprevedibilità della macchina rappresenta una variabile importante per noi. Le caratteristiche della pista sono simili a Spa , dove sono salito sul podio. Sicuramente il feeling con la pista sarà maggiore, e per questo spero di poter ottenere un buon risultato”.

Ferrari, le parole di Sainz in vista di Monza

"Correre qui è sempre un’emozione. Ti diverti e la condividi con tutti i tifosi: diventare un pilota di F1 e correre con la Ferrari a Monza è un’opportunità speciale, la realizzazione di un sogno. Ricorderò questi fine settimana anche quando avrò 70 anni", ha invece dichiarato Carlos Sainz. Sull'esito della gara, però, lo spagnolo non si sbilancia: "Non faccio pronostici perché quest’anno tutto è mutevole e ci sono tante macchine in un decimo: se è a tuo favore sei sul podio, altrimenti sei fuori dalla top 10. Speriamo che le prestazioni siano più simili a Spa che a Zandvoort. Ma tutto sta cambiando molto per tutti, anche per Aston Martin, McLaren e Mercedes: ci sono circuiti in cui vanno meglio e altri in cui vanno meno bene. Bisogna essere pronti a tutto. Il podio? Lo scorso avevamo il ritmo per arrivarci. È un circuito con cui ho un buon feeling e su cui sono sempre andato veloce; vedremo come sarà la macchina e se sarà il momento di salire sul podio", ha concluso Sainz.