Festa Ferrari a Monza: è pole Sainz davanti a Verstappen, terzo Leclerc

MONZA - Carlos Sainz si prende la pole position al Gran Premio d'Italia, quattordicesima tappa stagionale della Formula 1. Lo spagnolo, grazie all'ultimo giro lampo in 1:20.294, blinda la primissima posizione in griglia di partenza e comincerà la gara dalla prima fila appena davanti a Max Verstappen sul circuito di Monza. Terzo posto agrodolce per l'altra Ferrari di Charles Leclerc, che comincerà dalla seconda fila provando subito a sorprendere l'olandese della Red Bull e il compagno di squadra in rosso. Subito dietro il monegasco, con il quarto tempo, c'è George Russell, decisamente avanti rispetto all'altra Mercedes di Lewis Hamilton, ottavo.