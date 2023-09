Ferrari. Sainz in pole a Monza: "Tutto per la vittoria". Leclerc: "Qui per la doppietta"

MONZA - "E' stata una qualifica molto intensa, specialmente nel Q3. All'ultimo giro sapevo di avere del margine per ottenere la pole, alla fine è andata come volevo ". Carlos Sainz ha parlato così dopo la pole position conquistata nel Gran Premio d'Italia , quattordicesimo appuntamento stagionale della Formula 1 . Il pilota spagnolo è riuscito a firmare il miglior crono all'ultimo tentativo, condividendo subito dopo le forti emozioni provate: "Appena ho tagliato il traguardo ho avuto la pelle d'oca, salutando i tifosi che sono stati davvero fantastici nel darci il loro sostegno". Poi, in vista della gara di domenica: " L'obiettivo è il podio, darò tutto per partire bene e mantenere la prima posizione , cercando di tenere lontano Verstappen".

Leclerc per la doppietta

Terzo posto a due facce per Charles Leclerc, il quale però guarda già alla gara di domenica: "La mia sensazione può essere soltanto fantastica con questi tifosi. Sono un po` deluso perché volevo essere primo, ma vedere Carlos in pole è grandioso per la Ferrari. Ha fatto un lavoro incredibile tutto il weekend, io ho faticato di più nelle prove libere, mentre nelle qualifiche sono riuscito a mettere tutto insieme ed ero contento, ma poi nel Q3 purtroppo non ho avuto la scia, e questo ci è costato quantomeno una posizione. Questa è la vita, e dobbiamo essere contenti, soprattutto da parte mia perché ho faticato molto e i tifosi sono semplicemente incredibili. Non sorrido molto spesso quando sono 3°, ma essere qui e avere tutto questo sostegno è una sensazione fantastica. Proveremo a fare una doppietta con Carlos domani, primo e secondo".