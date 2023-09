Monza, i tifosi Ferrari fischiano Verstappen: la reazione di Leclerc

MONZA - Monza è casa della Ferrari. Ecco perché, al momento della pole position conquistata da Carlos Sainz nel Gran Premio d'Italia di Formula 1, si è sollevato un boato enorme per festeggiare il grande risultato dello spagnolo. Il numeroso tifo del Cavallino, però, non ha soltanto celebrato la splendida giornata del team: durante le interviste internazionali subito dopo le qualifiche, infatti, dalla tribuna sono arrivati numerosi fischi in direzione di Max Verstappen, nel momento in cui veniva chiamato ai microfoni.