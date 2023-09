Brivido Leclerc prima del via, il messaggio d'allarme al team radio Ferrari

MONZA - La Ferrari sogna in grande al Gran Premio d'Italia, con la pole position di Carlos Sainz e Charles Leclerc al via dalla terza posizione. Ma proprio il monegasco è protagonista di un messaggio che fa sudare freddo i tifosi della Rossa. Infatti, durante il giro di formazione, Leclerc si è aperto in radio per riferire al muretto di un problema che ha sentito sulla propria SF-23: "La macchina non gira bene nelle curve a destra, è tutto a posto?".