F1 GP Italia, Vasseur: "Differenza meno ampia con Red Bull, ottimo segnale"

MONZA - "Il passo delle Red Bull era un po’ migliore del nostro, forse avremmo potuto tenere Perez tra i due piloti ma era molto difficile. La differenza, però, era molto meno ampia del solito, ed è un ottimo segnale per noi". Così Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport, commenta il risultato della Ferrari a Monza, dove ha centrato il podio con Carlos Sainz e il quarto posto con Charles Leclerc. Un risultato certamente favorito anche dalle caratteristiche del tracciato, che più si addicono alla SF-23: "Sicuramente su questo tipo di pista siamo in condizioni migliori, ma a Singapore sarà un’altra storia. Dall’inizio della stagione l’ordine in griglia cambia di pista in pista, quindi tra due settimane si riparte da zero. A Zandvoort però abbiamo compreso meglio la situazione, e speriamo di fare un passo avanti anche su quel tipo di piste".