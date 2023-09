Carlos Sainz, il padre punge la Ferrari: "Si comportano in modo diverso"

Il duello tra Carlos Sainz e Charles Leclerc durante l'ultimo gran premio d'Italia, continua a far discutere. Il padre dello spagnolo, ex campione di rally, ha accusato il team di Maranello del trattamento riservato al figlio, alimentando le polemiche su presunti favoritismi di Vasseur nei confronti del connazionale.

Il padre di Carlos Sainz attacca la Ferrari

"La situazione è curiosa. In Ferrari - ha affermato Carlos Sainz senior a Dazn - si comportano in modo diverso a seconda del momento. È sempre mio figlio che chiede se può attaccare; e sempre Carlos è quello che deve capire il perché quando è dietro non può sorpassare, mentre quando quella posizione tocca a Leclerc le posizioni non vengono congelate. Va bene così, mi tengo il risultato, il terzo posto. Visto com'è finita la gara ho preferito che il tutto sia avvenuto senza alcun ordine. Mio figlio ha chiuso sul podio. Meritatamente".