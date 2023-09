Singapore, Sainz porta la Ferrari in trionfo: "Tutta l'Italia sarà orgogliosa"

SINGAPORE - "Tutta l'Italia sarà orgogliosa per questo primo posto". Carlos Sainz è il protagonista del Gran Premio di Singapore, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Una grande giornata per lo spagnolo a Marina Bay, dove per la prima volta nel campionato in corso a vincere è una scuderia diversa dalla Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez. "E' una sensazione incredibile, un weekend incredibile - le sue parole -. Ringrazio ogni membro della scuderia Ferrari perché abbiamo vinto questa gara alla perfezione".