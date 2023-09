Ferrari, Sainz apre la porta verso un nuovo inizio

ROMA - Non so se Carlos Sainz sul gradino più alto del podio, abbia sussurrato una canzone del lontano 1972, per sottolineare una vittoria che parla di un successo personale, ma soprattutto efficace per consolidare un positivo risultato che solo una settimana prima, a Monza, sembrava più un accidente che il frutto di un impegno tecnico e sportivo. In una sola settimana il pilota spagnolo è passato da una incerta collocazione ad una possibile prima guida. Dalle alte velocità di Monza, all’agilità di Singapore. Con una monoposto improvvisamente capace di dare, a sorpresa, il suo meglio sui circuiti meno adatti alle sue qualità, almeno a dare retta ai tecnici di Maranello e viceversa. Una “tuttofare” imprevedibile.