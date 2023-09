Ferrari, Vasseur e le qualifiche in Giappone: "La bandiera rossa ci ha condizionato"

SUZUKA -"Montare gomme nuove, dopo la bandiera rossa, ci ha condizionato". Questa l'analisi di Frederic Vasseur dopo la qualifica al Gran Premio del Giappone, valevole per la diciassettesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Nel Q1, infatti, dopo la bandiera rossa per l'incidente di Logan Sargeant, la Ferrari si è trovata costretta a montare un nuovo treno di gomme al rientro in pista: "Ci aspettavamo una qualifica così difficile - ha detto il team principal della Ferrari ai microfoni di Sky Sport -. Leclerc è a un decimo dalla prima fila, abbiamo sfruttato un set di gomme in più ma la pista migliorava e la temperatura scendeva. Non abbiamo fatto un giro prima dell'incidnte di Sargeant, peccato aver finito cosi vicino a Piastri".