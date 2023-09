Ferrari competitiva in Giappone? Cosa pensano Leclerc e Sainz

SUZUKA - Charles Leclerc sarebbe potuto arrivare più avanti senza la bandiera rossa nel Q1? "Non credo sarebbe stato diverso il risultato" - ha ammesso lo stesso pilota della Ferrari, dopo le qualifiche nel Gran Premio del Giappone di Formula 1 in riferimento all'incidente di Sargeant che lo ha costretto a montare un nuovo treno di gomme al rientro. "Nel giro in Q3 ho messo tutto quello che avevo - ha detto a Sky Sport -. Ci mancava performance soprattutto nel settore 1, dove facevamo fatica". Poi, verso la gara di Suzuka: "Verstappen farà la sua gara, però siamo molto vicini alla McLaren. Sarà difficile fare un sorpasso in pista, ma con la strategia tutto sarà possibile".