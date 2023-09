F1 Giappone, Vasseur: "Non pienamente soddisfatti, ma difficile fare meglio"

Le parole di Vasseur

Vasseur ha poi commentato il possibile ritorno in classifica della McLaren, cresciuta notevolmente nel corso della stagione e ora spesso in zona podio: "Siamo così vicini che da una pista all’altra un team può avere un vantaggio o uno svantaggio. Probabilmente oggi la McLaren stava meglio di noi, ma in qualifica ero davanti di meno di un decimo: in gara conta molto avere aria pulita davanti - ha spiegato Vasseur -. Anche mettendo tutto insieme, in questo weekend sarebbe comunque mancato quel centesimo per andare in prima fila. Non esistono bacchette magiche che ti possono regalare dei decimi. L’obiettivo in Qatar sarà partire davanti".