F1, Leclerc: "Preoccupato dalle McLaren? Suzuka adatta a loro"

SUZUKA - "Preoccupato dal salto in avanti della McLaren? Sì e no, questa era una pista adatta alle loro caratteristiche, come lo era Silverstone. Vediamo: se dovessero confermarsi in Qatar allora sì che diventerebbe preoccupante ". Così Charles Leclerc , ai microfoni di Sky Sport, al termine del Gran Premio del Giappone , commenta la crescita esponenziale del team di Woking nel corso della stagione. A Suzuka è arrivato un doppio podio, con Lando Norris secondo e Oscar Piastri terzo, risultato che ha portato il pilota britannico a soli 20 punti da Leclerc nella classifica piloti.

Leclerc e il sorpasso su Russell

Un momento clou della gara di Leclerc è stato lo splendido sorpasso su George Russell, avvenuto all'esterno con una prova di forza del monegasco. "Era importante farlo in quel momento perché Lewis stava spingendo tanto - ha spiegato il pilota della Ferrari -. Sapevo che non potevo perdere troppo tempo, in più in precedenza avevo gestito la gomma quindi ne avevo per provarci, mi sono dovuto prendere il rischio".