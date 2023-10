Lusail gara difficile per la Ferrari, ma Vasseur resta ottimista

La Formula 1 nel weekend correrà in Qatar , sul circuito di Lusail. Sarà la prima edizione programmata dopo quella del 2021, inserita per recuperare il GP dell'Australia annullato a causa del Covid. Una gara complicata per la Ferrari soprattutto per le caratteristiche del circuito. Il lay-out della pista è rimasto completamente invariato rispetto a due anni fa: un tracciato unico perché concepito per le due ruote, con curve veloci che evidenziato ancora di più la difficoltà della monoposto, guidata da Sainz e Leclerc , nei cambi di direzione e nei curvoni di appoggio, tipici del tracciato qatariota. Le insidie della pista non sembrano però preoccupare il Team Principal della Ferrari, Frédéric Vasseur , che si è detto contento dei progressi fatti dalla scuderia.

Vasseur: "Obiettivo secondo posto costruttori"

"Andiamo in Qatar per la prima volta dall’introduzione della nuova generazione di monoposto a effetto suolo, e avremo una sola sessione di libere dato il ritorno del formato Sprint, per cui il lavoro di preparazione svolto a casa e al simulatore sarà ancora più importante: contiamo di arrivarci preparati al meglio. L’obiettivo sarà anche in questa occasione portare a casa un buon bottino di punti che ci permetta di continuare a lottare per il secondo posto nella classifica Costruttori". Queste le parole di Frédéric Vassuer, in vista del GP del Qatar. Il Team Principal ha poi proseguito parlando di Leclerc e Sainz: "Faremo il massimo per mettere Charles e Carlos in condizione di lottare nel serratissimo gruppo che ad ogni gara combatte sul filo dei millesimi alle spalle di chi comanda il campionato".