F1 GP Qatar, Vasseur: "Condizioni non ottimali, ma prima fila raggiungibile"

LOSAIL - Le qualifiche del Gran Premio del Qatar si sono rivelate molto complicate per la Ferrari , con Charles Leclerc che scatterà quinto in virtù dei tempi cancellati alle McLaren, mentre Carlos Sainz ha chiuso addirittura con il dodicesimo tempo. "Ci mancano sei decimi da Verstappen, di cui tre li perdiamo in curva 1 e tre in curva 13. Vuol dire che abbiamo due problemi diversi: non avevamo le gomme pronte per curva 1, mentre in curva 13 abbiamo un problema tecnico facile da risolvere ", ha dichiarato Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport. Il team principal del Cavallino, però, ha precisato: "Non ci aspettavamo di essere in grandi condizioni, ma nel complesso la prima e la seconda fila erano raggiungibili".

Qatar, Vasseur e la questione track limits

"Non è una bella figura in tv, ma non è bello nemmeno dal muretto quando hai un tempo cancellato. È una situazione difficile da gestire anche per noi, il problema è che sapevamo che in Qatar sarebbe stato così. La mia preoccupazione è anche in vista della gara: con questa situazione diventerà complicato, ci sono delle folate di vento che rendono difficile ai piloti gestire quei cinque centimetri", ha aggiunto Vasseur sull'altro grande tema di giornata, i track limits che tanto sono costati a Norris e Piastri. Un dettaglio che a Spielberg aveva penalizzato le Ferrari: "Spero che non succeda come in Austria: non è semplice, è un duro lavoro anche per il direttore di gara, ma quando si omologa una pista bisogna pensare a queste cose".