F1, Sainz dopo le qualifiche del Qatar: "Fuori dal Q3? Non mi sorprende"

LOSAIL - "Fin dall’inizio ho faticato con il bilanciamento, il posteriore era instabile. Nelle FP1 avevo un grip decente con le gomme, ma con le temperature più basse non riuscivo a trovare aderenza". Così Carlos Sainz commenta la propria prestazione nelle qualifiche del Gran Premio del Qatar. Solo dodicesima piazza per lo spagnolo della Ferrari, che però non è sorpreso: "Ho sofferto tantissimo e non sono affatto sorpreso di non essermi qualificato per il Q3. Domenica sarà complicato dovendo partire così dietro su una pista difficile per i sorpassi".