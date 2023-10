Ferrari, Leclerc quinto in Qatar: "Abbiamo fatto più fatica del previsto"

LOSAIL - Ci aspettavamo una McLaren così veloce, così come l'Aston Martin. Non so cosa pensare sulla Mercedes, dopo l'incidente Russell è andato fortissimo e non riesco a spiegarmelo". Queste le parole di Charles Leclerc ai microfoni di Sky Sport dopo il quinto posto nel Gran Premio del Qatar, valevole per la diciottesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1. Il monegasco ha ammesso che le aspettative erano diverse, soprattutto in relazione alla sfida alla Mercedes, mentre la McLaren ha chiuso con un vantaggio enorme sul monegasco.