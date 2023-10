Leclerc, comunicazione radio agitata con la Ferrari: “Ho un infarto!”

AUSTIN - Charles Leclerc è stato assoluto protagonista delle qualifiche del Gran Premio di Austin , dove ha centrato la pole position. La sessione è stata molto concitata, tanto che non sono mancati i momenti di tensione, prima che venisse certificata la terza pole stagionale del monegasco della Ferrari . La forte adrenalina e i distacchi ravvicinati, infatti, hanno regalato una sessione che si è risolta solo all'ultimo passaggio, al termine del quale Leclerc, in un team radio, è arrivato a dire "nel frattempo ho avuto un infarto". Un'iperbole, chiaramente, per descrivere al meglio la tensione nel testa a testa con Max Verstappen .

Leclerc, Verstappen e il team radio Ferrari

Sì, perché in questo scambio centra anche il campione della Red Bull, che per un attimo ha scalzato Leclerc al primo posto, di soli cinque millesimi. "C***o", ha esclamato il numero 16 quando il suo ingegnere di pista, Xavi Marcos, gli ha comunicato il tempo di Verstappen. Tempo che poi è stato cancellato, relegando Max al sesto posto, e riconsegnando la pole a Leclerc. "Tempo cancellato per... Verstappen", comunica Xavi riaprendosi in radio. Leclerc, però, non ha gradito l'ordine delle parole, temendo per un attimo che il tempo cancellato fosse il suo: "C***o, dimmi prima il nome!", protesta Charles. "Verstappen, tempo cancellato", si corregge Xavi, al che Leclerc chiosa: "Sì, intanto ho avuto un infarto...".