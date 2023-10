Ferrari, Vasseur commenta la Sprint di Austin: "Deluso dal risultato"

ROMA - La Sprint Race del GP degli Stati Uniti di Formula 1 non consegna alla Ferrari il risultato sperato. Il terzo posto di Charles Leclerc e il sesto di Carlos Sainz non hanno lasciato soddisfatto il team principal del Cavallino, Fred Vasseur: "La scelta di Carlos è stata fatta in vista della gara di domenica, era l'unica occasione per testarla - le sue parole ai microfoni di Sky Sport -. Non sono soddisfatto del risultato, potevamo fare un lavoro migliore, ma era importante avere dei riferimenti sulle gomme per provare avere una strategia forte"