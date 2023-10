Ferrari, Leclerc terzo nella Sprint: "Verstappen e Hamilton più veloci sul passo"

ROMA - Charles Leclerc ha chiuso al terzo posto la Sprint Race del GP degli Stati Uniti di Formula 1 dietro a Max Verstappen e Lewis Hamilton . Al termine della gara il pilota della Ferrari , intervistato da Sky Sport, ha commentato il risultato del sabato: "Avrei potuto attaccare Max, c'era la possibilità e lo spazio. Lui ovviamente si è difeso al limite e ho perso una posizione da Lewis. Loro sono più forti di noi sul passo gara, dobbiamo lavorare per capire cosa possiamo fare di meglio domani". Leclerc si è soffermato anche sulla scelta della gomma fatta da Sainz: "Abbiamo diversi punti da analizzare, come la scelta della gomma di Carlos".

Sainz dopo la Sprint

Carlos Sainz ha chiuso invece al sesto posto nella gara breve di Austin. Lo spagnolo ha scelto di scendere in pista con la gomma soft. Una decisione rischiosa ma necessaria come ha spiegato lo stesso pilota Ferrari che, al termine della gara, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: "E' andata come ci aspettavamo, ho guadagnato due posizioni ma poi è andata più lenta. Era un rischio da prendere per imparare qualcosa per domani. La Rossa è buona per fare 10-12 giri, farne 19 è stato difficile. Anche più di quanto mi aspettassi".