Rabbia Leclerc con la Ferrari, team radio furioso: "Dopo ne parliamo"

ROMA - Alta tensione in casa Ferrari durante il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Charles Leclerc si è infatti scagliato contro il team durante una comunicazione radio, dopo aver lasciato passare Carlos Sainz. A pochi giri dal termine i due piloti erano rispettivamente in quarta e quinta posizione, con il monegasco davanti e visibilmente più lento del compagno di scuderia. Andare all'attacco del terzo posto di Lando Norris era la priorità della Ferrari, che ha quindi intimato a Charles di lasciar passare Sainz. Ovviamente il pilota non ha gradito e comunicando con la sua scuderia ha esclamato: "Perché ho dovuto lasciarlo andare? Di questo ne parliamo dopo la gara".