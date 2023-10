Ferrari, Vasseur ammette l'errore: "Abbiamo compromesso la gara di Leclerc"

AUSTIN - Una Ferrari al di sotto delle aspettative quella vista durante il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 . Charles Leclerc parte dalla pole position ma poi crolla nel finale, chiudendo in sesta posizione. Fa meglio Carlos Sainz ,che sfiora il podio ma non va oltre il quarto posto. Un risultato che non rispetta quanto atteso, e al quale prova a dare una spiegazione il team principal, Frederic Vasseur "La decisione di perseguire una sola sosta era sbagliata. Abbiamo compromesso la gara di Charles" - ammette a Sky Sport.

Il commento di Vasseur

Al termine della gara di Austin Vasseur spiega anche l'ordine di scuderia dato a Leclerc, contattato via radio per lasciar passare il compagno squadra Sainz: "Se abbiamo fatto passare Carlos era per fare risparmiare tempo anche a Leclerc, in modo da farlo restare davanti a Russel". Vasseur conclude poi secco: "Quando parti dalla pole non puoi accontentarti di un quarto o di un sesto posto".