Gp Messico, clamoroso allarme Ferrari: Leclerc ha il mal di denti, e Sainz…

Ferrari, Leclerc e il problema ai denti

Non se la passa poi meglio Leclerc, che ai microfoni di Sky Sport ha annunciato di soffrire ancora di mal di denti a causa di un ascesso mal curato: "La cosa non influsice sulla mia performance - ha spiegato -, per salire in macchina prendo degli antidolorifici forti. Pensavo fosse il dente del giudizio ma non è così. È solo un po' di dolore". Le premesse, quindi, non sono delle migliori per la Ferrari in vista dell'appuntamento messicano, in attesa di vedere cosa succederà in pista a partire da questa sera.